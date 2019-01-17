CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПонад 10 тисяч учнів знову пропустили школу в Бельгії, щоб приєднатися до демонстрації, яка вимагала посилення захисту клімату земної кулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бельгії понад десять тисяч школярів знову влаштували марш на захист клімату
Школярі сподіваються перетворити мітинги на щотижневі
Фото: AFP
Марш в Брюсселі став масовішим, ніж початковий минулого тижня, повідомляє AP.
Фото: AFP
Фото: AFP
Школярі тримали банери з написами "Школа стайкує зарад клімату", "Пропуск школи? Ми боремося за своє майбутнє!".
Деякі школи демонструють розуміння дій учнів.
"Освіта повинна перетворити молодь на зрілих громадян. Своїми діями вони довели, що такими є", - розповів директор місцевої школи Патрік Ланксвердт газеті De Standaard.
Нагадаємо, у Брюсселі (Бельгія) у неділю, 2 грудня, пройшла масова демонстрація на захист клімату. За даними поліції, взяли участь 65 тисяч людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 01 2019 15:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"