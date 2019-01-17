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У Бельгії понад десять тисяч школярів знову влаштували марш на захист клімату

Школярі сподіваються перетворити мітинги на щотижневі
Понад 10 тисяч учнів знову пропустили школу в Бельгії, щоб приєднатися до демонстрації, яка вимагала посилення захисту клімату земної кулі.
У Бельгії понад десять тисяч школярів знову влаштували марш на захист клімату Фото: AFP

Марш в Брюсселі став масовішим, ніж початковий минулого тижня, повідомляє AP.


Фото: AFP


Фото: AFP

Школярі тримали банери з написами "Школа стайкує зарад клімату""Пропуск школи? Ми боремося за своє майбутнє!".

Деякі школи демонструють розуміння дій учнів.

"Освіта повинна перетворити молодь на зрілих громадян. Своїми діями вони довели, що такими є", - розповів директор місцевої школи Патрік Ланксвердт газеті De Standaard.

Нагадаємо, у Брюсселі (Бельгія) у неділю, 2 грудня, пройшла масова демонстрація на захист клімату. За даними поліції, взяли участь 65 тисяч людей.

 
 
 
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17 01 2019 15:49
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