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У Бельгії робот вперше у світі провів успішну операцію на очах, - ВІДЕО

Робот стабілізував мікрорухи лікаря
У Бельгії вперше провели успішну операцію з лікування оклюзії вени сітківки за допомогою перспективного роботизованого пристрою.
У Бельгії робот вперше у світі провів успішну операцію на очах, - ВІДЕО Фото: Daily Mail

"Операція пройшла успішно і вперше у світі. Це показує, що це технічно можливо безпечно розчинити тромб з вени сітківки ока з роботизованою підтримкою", - повідомляє сайт Університетських лікарень Лювена.

В ході операції хірург з допомогою пристрою вводить в закупорену вену голку діаметром 0,03 міліметра. При цьому робот стабілізує мікрорухи лікаря, а після введення утримує голку більше 10 хвилин до повного завершення ін'єкції.

Зазначається, що розробка нового робота-хірурга тривала протягом семи років.

Нагадаємо, що Сяо Нань, робот-репортер, створений китайським професором, випустив свою першу статтю в щоденній газеті міста Гуанчжоу.

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29 01 2017 17:55
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