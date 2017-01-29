У Бельгії робот вперше у світі провів успішну операцію на очах, - ВІДЕО

У Бельгії вперше провели успішну операцію з лікування оклюзії вени сітківки за допомогою перспективного роботизованого пристрою.

"Операція пройшла успішно і вперше у світі. Це показує, що це технічно можливо безпечно розчинити тромб з вени сітківки ока з роботизованою підтримкою", - повідомляє сайт Університетських лікарень Лювена.

В ході операції хірург з допомогою пристрою вводить в закупорену вену голку діаметром 0,03 міліметра. При цьому робот стабілізує мікрорухи лікаря, а після введення утримує голку більше 10 хвилин до повного завершення ін'єкції.

Зазначається, що розробка нового робота-хірурга тривала протягом семи років.

Нагадаємо, що Сяо Нань, робот-репортер, створений китайським професором, випустив свою першу статтю в щоденній газеті міста Гуанчжоу.