НОВИНИУ Бельгії вперше провели успішну операцію з лікування оклюзії вени сітківки за допомогою перспективного роботизованого пристрою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бельгії робот вперше у світі провів успішну операцію на очах, - ВІДЕО
Робот стабілізував мікрорухи лікаря
Фото: Daily Mail
"Операція пройшла успішно і вперше у світі. Це показує, що це технічно можливо безпечно розчинити тромб з вени сітківки ока з роботизованою підтримкою", - повідомляє сайт Університетських лікарень Лювена.
В ході операції хірург з допомогою пристрою вводить в закупорену вену голку діаметром 0,03 міліметра. При цьому робот стабілізує мікрорухи лікаря, а після введення утримує голку більше 10 хвилин до повного завершення ін'єкції.
Зазначається, що розробка нового робота-хірурга тривала протягом семи років.
Нагадаємо, що Сяо Нань, робот-репортер, створений китайським професором, випустив свою першу статтю в щоденній газеті міста Гуанчжоу.
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