У Бельгії сотні компаній сховали від держави 48 млрд. євро, уникаючи оподаткування
Про це йдеться у розслідуванні бельгійського видання Le Soir.
Видання стверджує, що має 78 тисяч документів з комерційного реєстру Люксембургу, які дозволили їм визначити бельгійські компанії та приватних осіб, які користуються низькими податками Люксембургу.
Журналістам вдалося знайти компанії відомих політиків, спортсменів і діячів мистецтва. Понад 60% людей із сотні найбільших багатіїв Бельгії створили щонайменше одну компанію у Великому герцогстві.
Найчастіше ці компанії мають тільки поштову скриньку, і не проводять ніякої діяльності, крім володіння акціями інших компаній, іноді розташованих за кордоном (Британські Віргінські острови, Панама) і взагалі не сплачують податків, окрім кількох тисяч євро, як податок на багатство.
"Якщо брати топ-50 найбагатших людей Бельгії, то вісім з десяти із них мають фінансові компанії у Люксембурзі. Сукупний акціонерний капітал їх компаній перевищує 48 мільярдів євро. А їхні активи близькі до 54 мільярдів євро", - йдеться у статті.
У списку власників подібних компаній ключові бельгійські акціонери найбільшого у світі виробника пива "AB InBev", колишній бельгійський прем’єр-міністр Ів Летерм, фламандський текстильний магнат Філіпп Влерік, бізнесвумен Мішель Сьон, яку нещодавно обрали в Бельгії менеджером року.
Видання обіцяє протягом п’яти днів публікувати матеріали, які базуються на знайденій під час розслідування інформації.
Нагадаємо, 13 березня ЄС вніс зміни до переліку юрисдикцій, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином.
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