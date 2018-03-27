У Бельгії сотні компаній сховали від держави 48 млрд. євро, уникаючи оподаткування

Сотні бельгійських компаній та приватних осіб створили в Люксембурзі компанії для уникнення оподаткування та приховали близько 48 млрд. євро від бельгійської держави.

Про це йдеться у розслідуванні бельгійського видання Le Soir.

Видання стверджує, що має 78 тисяч документів з комерційного реєстру Люксембургу, які дозволили їм визначити бельгійські компанії та приватних осіб, які користуються низькими податками Люксембургу.

Журналістам вдалося знайти компанії відомих політиків, спортсменів і діячів мистецтва. Понад 60% людей із сотні найбільших багатіїв Бельгії створили щонайменше одну компанію у Великому герцогстві.

Найчастіше ці компанії мають тільки поштову скриньку, і не проводять ніякої діяльності, крім володіння акціями інших компаній, іноді розташованих за кордоном (Британські Віргінські острови, Панама) і взагалі не сплачують податків, окрім кількох тисяч євро, як податок на багатство.

"Якщо брати топ-50 найбагатших людей Бельгії, то вісім з десяти із них мають фінансові компанії у Люксембурзі. Сукупний акціонерний капітал їх компаній перевищує 48 мільярдів євро. А їхні активи близькі до 54 мільярдів євро", - йдеться у статті.

У списку власників подібних компаній ключові бельгійські акціонери найбільшого у світі виробника пива "AB InBev", колишній бельгійський прем’єр-міністр Ів Летерм, фламандський текстильний магнат Філіпп Влерік, бізнесвумен Мішель Сьон, яку нещодавно обрали в Бельгії менеджером року.

Видання обіцяє протягом п’яти днів публікувати матеріали, які базуються на знайденій під час розслідування інформації.

Нагадаємо, 13 березня ЄС вніс зміни до переліку юрисдикцій, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином.