У Бельгії викрали 11 вантажівок енергетика Red Bull На викрадення енергетику невідомі витратили близько 12 годин

У бельгійському місті Менен невідомі викрали зі складу близько 300 дерев'яних піддонів з енергетиком Red Bull. Сума збитків після крадіжки напою сягнула 950 тисяч євро.

Фото: з вільних джерел

За даними правоохоронців, зловмисникам вдалось зламати систему відеоспостереження. Здійснивши декілька заїздів, вони вивезли близько 300 піддонів з енергетиком — це приблизно 11 вантажівок напою, повідомляє бельгійська газета Het Laatste Nieuws з посиланням на прокуратуру. На викрадення енергетику невідомі витратили близько 12 годин. Зазначається, що втрати через крадіжку понесла компанія Jet Import — один із найбільших дистриб'юторів напоїв. Прокуратура почала розслідування крадіжки. Компанія Jet Import надала слідству серійні номери всіх товарів. Раніше повідомлялось, що у Швеції з собору викрали корону короля Карла IX. Нагадаємо, що поліція затримала у Львові жительку Києва за крадіжку 220 шоколадок "Кіндер-сюрприз".

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