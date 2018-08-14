У Бельгії викрали 11 вантажівок енергетика Red Bull
За даними правоохоронців, зловмисникам вдалось зламати систему відеоспостереження. Здійснивши декілька заїздів, вони вивезли близько 300 піддонів з енергетиком — це приблизно 11 вантажівок напою, повідомляє бельгійська газета Het Laatste Nieuws з посиланням на прокуратуру.
На викрадення енергетику невідомі витратили близько 12 годин.
Зазначається, що втрати через крадіжку понесла компанія Jet Import — один із найбільших дистриб'юторів напоїв.
Прокуратура почала розслідування крадіжки. Компанія Jet Import надала слідству серійні номери всіх товарів.
Раніше повідомлялось, що у Швеції з собору викрали корону короля Карла IX.
Нагадаємо, що поліція затримала у Львові жительку Києва за крадіжку 220 шоколадок "Кіндер-сюрприз".
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