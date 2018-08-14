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У Бельгії викрали 11 вантажівок енергетика Red Bull

На викрадення енергетику невідомі витратили близько 12 годин
У бельгійському місті Менен невідомі викрали зі складу близько 300 дерев'яних піддонів з енергетиком Red Bull. Сума збитків після крадіжки напою сягнула 950 тисяч євро.
У Бельгії викрали 11 вантажівок енергетика Red Bull Фото: з вільних джерел

За даними правоохоронців, зловмисникам вдалось зламати систему відеоспостереження. Здійснивши декілька заїздів, вони вивезли близько 300 піддонів з енергетиком — це приблизно 11 вантажівок напою, повідомляє бельгійська газета Het Laatste Nieuws з посиланням на прокуратуру.

На викрадення енергетику невідомі витратили близько 12 годин.

Зазначається, що втрати через крадіжку понесла компанія Jet Import — один із найбільших дистриб'юторів напоїв.

Прокуратура почала розслідування крадіжки. Компанія Jet Import надала слідству серійні номери всіх товарів.

Раніше повідомлялось, що у Швеції з собору викрали корону короля Карла IX.

Нагадаємо, що поліція затримала у Львові жительку Києва за крадіжку 220 шоколадок "Кіндер-сюрприз".

 

 

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14 08 2018 19:58
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