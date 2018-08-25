CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Бельгії вилучила у порту Гента рекордну партію кокаїну у розмірі 2 тонн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бельгії вилучили рекордну партію кокаїну з логотипом партії Путіна
Загалом було виявлено 1900 пакунків кокаїну вартістю у 100 мільйонів євро
Фото: vrt.be
Наркотичний вантаж прибув у порт Гента з Бразилії, повідомляє телеканал VRT.
Пакунки з кокаїном були заховані серед плитки, яку за офіційною документацією перевозили в контейнерах.
Загалом було виявлено 1900 пакунків кокаїну вартістю у 100 мільйонів євро.
На відео, поширеному телеканалом, видно, що на кожному з пакунків у принаймні одному з контейнерів розміщений великий логотип провладної російської партії "Єдина Росія" - ведмідь і прапор РФ.
Нагадаємо, що в серпні цього року в Аргентині спалили кокаїн, виявлений в одному з будинків посольства Росії в Буенос-Айресі.
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25 08 2018 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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