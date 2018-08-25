У Бельгії вилучили рекордну партію кокаїну з логотипом партії Путіна

Загалом було виявлено 1900 пакунків кокаїну вартістю у 100 мільйонів євро

Поліція Бельгії вилучила у порту Гента рекордну партію кокаїну у розмірі 2 тонн.

Наркотичний вантаж прибув у порт Гента з Бразилії, повідомляє телеканал VRT.

Пакунки з кокаїном були заховані серед плитки, яку за офіційною документацією перевозили в контейнерах.

Загалом було виявлено 1900 пакунків кокаїну вартістю у 100 мільйонів євро.

На відео, поширеному телеканалом, видно, що на кожному з пакунків у принаймні одному з контейнерів розміщений великий логотип провладної російської партії "Єдина Росія" - ведмідь і прапор РФ.

Нагадаємо, що в серпні цього року в Аргентині спалили кокаїн, виявлений в одному з будинків посольства Росії в Буенос-Айресі.