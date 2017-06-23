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У Бельгії заочно засудили 8 арабських принцес за приниження людей

Принцеси тримали у рабстві понад 20 людей
Суд Бельгії визнав винними в незаконному перевезенні та приниженні людей принцесу Шекха Аль-Нахайян із Об'єднаних Арабських Еміратів і 7 її дочок.
У Бельгії заочно засудили 8 арабських принцес за приниження людей Фото: 112.ua

Брюссельский суд заочно засудив принцес до 15 місяців умовного ув'язнення та штрафів по 165 тис. євро з кожної.

Про це повідомляє ВВС.

Суд встановив, що під час візитів до бельгійської столиці в 2007-2008 роках принцеси тримали понад 20 привезених із собою служниць у фактично рабських умовах. Про те, що відбувається, стало відомо, після втечі однієї зі служниць, яка подала заяву до поліції.

Жінка затверджувала, що від прислуги вимагали бути готовими до роботи 24 години на добу без вихідних. Їм доводилося спати на підлозі, а харчувалися вони недоїдками зі столу принцес.

Під час судового процесу адвокати принцес заперечували всі звинувачення.

Самі королівські особи на слуханнях не були присутні. Справа триває з 2008 року, проте до суду дійшло лише в травні цього року через складнощі з допуском адвокатів.

Бельгійська правозахисна організація Myria, завдяки якій справа дійшла до суду, заявила, що суд став "важливим кроком у боротьбі проти незаконного перевезення людей, яке не має лишатися безкарним".

Під час судового процесу представник правозахисної організації Human Rights Watch Ніколас Макгієн зазначив, що буде "дуже примітно", якщо одну з найбагатших сімей світу публічно пов'яжуть із використанням незаконного перевезення та рабів.

Нагадаємо, у Південній Кореї подругу колишнього президента країни Пак Кин Хе - Цой Сун Суль засудили до трьох років позбавлення волі.

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23 06 2017 20:50
ТЕГИ: Бельгія, суд
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