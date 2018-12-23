У Белграді багатотисячний натовп втретє протестував проти президента Вучича

Тисячі людей знову зібралися в суботу в сербській столиці, критикуючи політику уряду, президента Вучича і суспільне мовлення країни.

Кілька тисяч учасників протесту "1 з 5 мільйонів" пройшли до будівлі парламенту, вигукуючи "Вучич – злодій", повідомляє Balkan Insight.

Організатори заявили, що участь у акції взяли 40 тисяч людей, повідомляє сербська служба BBC. Поліція не оприлюднила свою професійну оцінку.

Протестувальники також пройшли маршем до сербської телекомпанії РТС, вимагаючи більш професійного і справедливого висвітлення у журналістських матеріалах. Вони також закликали до свободи ЗМІ, більшої присутності опозиційних поглядів в ефірі і припинення "політичного насильства" в Сербії.



Фото: balkaninsight.com

За два дні до акції організатори протесту оприлюднили вимоги до РТС, встановивши крайній термін для телеканалу, до якого опозиції слід надати більшу присутність у новинних блоках.

Це вже третій антиурядовий протест цього місяця у Белграді. 8 і 15 грудня кілька тисяч людей взяли участь у демонстраціях в сербській столиці. Протести почалися після побиття опозиційного політика.

Президент Вучич попередив, що не виконає вимоги протестуючих, навіть якщо їх буде 5 мільйонів. Він натякнув на проведення дострокових виборів.

Європейська комісія у звіті 2018 року щодо прогресу Сербії заявила, що фінансування суспільних мовників у країні є недостатнім. Тимчасовий характер моделі фінансування - поєднання абонентської плати, бюджетних субсидій і комерційних внесків - робить їх вразливими для політичного впливу, йшлося у звіті Єврокомісії.