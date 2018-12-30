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У Белграді тисячі людей вийшли на протести проти президента Сербії

Наймасовіша акція протесту очікується 16 січня
Тисячі сербів вийшли на вулиці Белграда на протест проти президента Александара Вучича і його Сербської прогресивної партії.
У Белграді тисячі людей вийшли на протести проти президента Сербії Фото: BIRN

Подібні протести проходять у Сербії вже четверті вихідні поспіль, повідомляє Reuters.

Люди йшли центром Белграда, повз урядові інституції, скандуючи "Вучич – злодій" і вимагаючи незалежності для ЗМІ та припинення нападів на журналістів і опозиційних політиків.

Прихильники опозиційного "Альянсу за Сербію", який об’єднує 30 партій і організацій, називають Вучича автократом, а його партію – корумпованою.

Організатори заявили, що наступна демонстрація пройде 6 січня. Наймасовіша акція протесту очікується 16 січня - в річницю вбивства в Косові сербського політика Олівера Івановича.

Приводом до початку протестів три тижні тому стало побиття групою зловмисників одного з опозиціонерів Борко Стефановича в місті Крушевац. Опозиція звинуватила владу у створенні атмосфери насильства і закликала прихильників вийти на вулиці.

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30 12 2018 16:12
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