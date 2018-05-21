У Бердянську на $200 тис обікрали квартиру нардепа Пономарьова
Крадіжку вчинили 16 чи 17 травня. Крадії зламали замок на вхідних дверях помешкання нардепа у Бердянську та винесли звідти гроші на загальну суму понад 200 тис. дол, інформує УНН з посиланням на поліцію.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ККУ ("Крадіжка").
Варто відзначити, що у своїй декларації за 2017 рік Пономарьов указав, що зберігає готівкою 500 тис. доларів, 100 тис. євро та 350 тис. грн.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Олександра Пономарьова.
Як відомо, Пономарьов у кулуарах парламенту відібрав телефони у двох журналістів. Інцидент трапився, коли Пономарьов сперечався з іншим депутатом Сергієм Соболєвим (той з трибуни звинуватив його у причетності до завдання шкоди армії). Журналісти були поруч і намагалися знімати сварку на телефон.
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