У Бердянську померла дівчинка після отруєння в дитячому таборі

У Бердянську в лікарні померла 8-річна дівчинка, яка отруїлась в одному з місцевих дитячих таборів.

"1 серпня в реанімації померла дівчинка 2009 року народження, яка була доставлена з дитячого табору Бердянська", - повідомляє прес-служба Національної поліції.

Встановлено, що дівчинка напередодні звернулась зі скаргами на погане самопочуття. З 24 до 27 липня вона перебувала на лікуванні в ізоляторі дитячого табору, 27 липня її виписали.

1 серпня дівчинці знову стало погано, її помістили в ізолятор, а потім викликали швидку, зазначають у поліції.

"Дівчинку доставили у лікарню з діагнозом "інфекційно-токсичний шок". Але врятувати життя неповнолітньої не вдалось. Близько 19:00 вона померла в реанімації", - пише поліція.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Триває розслідування. У поліції не уточнили, в якому саме дитячому таборі відпочивала дівчинка.

Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області з табору госпіталізовано 30 дітей з харчовим отруєнням. Як розповіла директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко, дитячий оздоровчий санаторій "Блакитний" в Бердянську, на території якого створили імпровізований табір і де отруїлися діти, працював незаконно.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам, включно з Міністерством внутрішніх справ, вжити заходи за фактом масового отруєння дітей у Бердянську.