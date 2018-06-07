У Бердянську в залі ігрових автоматів прогримів вибух

У Запорізькій області, в центрі Бердянська, намагалися підірвати зал ігрових автоматів.

Інцидент стався сьогодні, 6 липня, близько 1:00 на вулиці Університетській, навпроти міськвиконкому, повідомляє місцеве видання pro.berdyansk.biz.

За попередніми даними, чоловік років 30 намагався підірвати зал ігрових автоматів, кинувши в приміщення схожий на гранату предмет, і втік.

Співробітники групи швидкого реагування бердянського відділу поліції затримали передбачуваного злочинця. На цей момент ніхто з працівників та відвідувачів закладу не звертався за медичною допомогою.

На місці події працюють експерти.

Нагадаємо, що в центрі Одеси на перетині Троїцької вулиці і Олександрівського проспекту пролунав вибух. У результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон", якого госпіталізували.