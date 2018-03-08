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У Бердянську встановили кіоск з логотипом російського телеканалу

Його візуальна особливість - логотип, схожий на лого російського Першого каналу
3 серпня на сайті компанії PAVLOV з’явилася новина про те, що фірма побудувала новий торговий павільйон, який отримав секретну технологію.
У Бердянську встановили кіоск з логотипом російського телеканалу Фото: pavlov.ua/live/1585/

Компанія, яка займається будівництвом, розповіла, що на створення МАФу пішов 1 місяць, повідомляє "Заборона".


Фото: pavlov.ua/live/1585/

Фірма описує його як яскравий, стильний та синій торговий павільйон. Також в описі компанія повідомила, що незабаром випустить відео, в якому розповість, яку секретну розробку вони використовували для цього павільйону. Разом з цим фірма планує розповісти 10 лайфхаків по встановленню павільйону, а також порадити, як вести та просувати торговий бізнес.

 

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03 08 2018 15:21
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