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У Бердянську застрелили бійця батальйону "Донбас" з позивним Сармат, - ФОТО

Невідомий зробив два постріли з гвинтівки і зник
У Бердянську Запорізької області невідомий застрелив солдата батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний Сармат).
У Бердянську застрелили бійця батальйону "Донбас" з позивним Сармат, - ФОТО Фото: соцмережі

Сармата вбив невідомий чоловік з двоствольної рушниці двома пострілами в спину.

"Підійшов зі спини якийсь бородатий незрозумілий смертник. Вистрілив двічі", -  повідомив його друг Андрій Маджаров у Facebook.

Поліція підтвердила вбивство колишнього учасника АТО і громадського активіста в Бердянську.

За наказом першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна на території Запорізької та Донецької областей введено оперативний план "Сирена". Правоохоронці вживають заходів для встановлення і затримання особи, причетної до скоєння злочину.

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.

Нагадаємо, поліція Херсонської області розслідує кримінальне провадження за фактом убивства колишнього судді, тіло якого знайшли закопаним в одному з районів області.

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31 07 2018 14:24
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