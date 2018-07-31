У Бердянську застрелили бійця батальйону "Донбас" з позивним Сармат, - ФОТО
Сармата вбив невідомий чоловік з двоствольної рушниці двома пострілами в спину.
"Підійшов зі спини якийсь бородатий незрозумілий смертник. Вистрілив двічі", - повідомив його друг Андрій Маджаров у Facebook.
Поліція підтвердила вбивство колишнього учасника АТО і громадського активіста в Бердянську.
За наказом першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна на території Запорізької та Донецької областей введено оперативний план "Сирена". Правоохоронці вживають заходів для встановлення і затримання особи, причетної до скоєння злочину.
На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.
Нагадаємо, поліція Херсонської області розслідує кримінальне провадження за фактом убивства колишнього судді, тіло якого знайшли закопаним в одному з районів області.
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