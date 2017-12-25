Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Берліні автівка в'їхала у штаб-квартиру партії соціал-демократів

Водій каже, що хотів вчинити самогубство
У Берліні чоловік на автомобілі протаранив будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини.
У Берліні автівка в Фото: bz-berlin.de

Інцидент стався близько півночі.

"Крім водія ніхто не постраждав",- повідомила міська поліція на своїй сторінці в Twitter.

Водій заявив поліцейським, що таким чином хотів вчинити самогубство.

Як повідомляє Spiegel, водієві 58 років, після зіткнення його доставили в лікарню.

Під час огляду автомобіля було виявлено каністри з бензином, однак поліція версію теракту виключає.

Нагадаємо, у метро Берліна літній чоловік вимагав у дівчини поступитися йому місцем, погрожуючи вогнепальною зброєю.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 12 2017 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.