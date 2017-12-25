CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Берліні чоловік на автомобілі протаранив будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берліні автівка в'їхала у штаб-квартиру партії соціал-демократів
Водій каже, що хотів вчинити самогубство
Фото: bz-berlin.de
Інцидент стався близько півночі.
"Крім водія ніхто не постраждав",- повідомила міська поліція на своїй сторінці в Twitter.
Der Fahrer gibt an, sein Auto in Selbsttötungsabsicht in das Gebäude gesteuert zu haben. Erste Ermittlungen unseres #LKA bestätigen dies.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 25 декабря 2017 г.
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Водій заявив поліцейським, що таким чином хотів вчинити самогубство.
Як повідомляє Spiegel, водієві 58 років, після зіткнення його доставили в лікарню.
Під час огляду автомобіля було виявлено каністри з бензином, однак поліція версію теракту виключає.
Нагадаємо, у метро Берліна літній чоловік вимагав у дівчини поступитися йому місцем, погрожуючи вогнепальною зброєю.
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25 12 2017 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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