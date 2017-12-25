У Берліні автівка в'їхала у штаб-квартиру партії соціал-демократів

Водій каже, що хотів вчинити самогубство

У Берліні чоловік на автомобілі протаранив будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини.

Інцидент стався близько півночі.

"Крім водія ніхто не постраждав",- повідомила міська поліція на своїй сторінці в Twitter.

Der Fahrer gibt an, sein Auto in Selbsttötungsabsicht in das Gebäude gesteuert zu haben. Erste Ermittlungen unseres #LKA bestätigen dies.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 25 декабря 2017 г.

Водій заявив поліцейським, що таким чином хотів вчинити самогубство.

Як повідомляє Spiegel, водієві 58 років, після зіткнення його доставили в лікарню.

Під час огляду автомобіля було виявлено каністри з бензином, однак поліція версію теракту виключає.

Нагадаємо, у метро Берліна літній чоловік вимагав у дівчини поступитися йому місцем, погрожуючи вогнепальною зброєю.