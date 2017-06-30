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У Берліні через потужні зливи зупинило роботу метро, - ВІДЕО

Паралізовані авто та авіарух
У четвер, 29 червня, на столицю Німеччини Берлін обрушилися сильні дощі. Стихія, що розбушувалася привела до підтоплення частини станцій метро, ​​а на двох гілках берлінської підземки рух зупинився повністю.
У Берліні через потужні зливи зупинило роботу метро, - ВІДЕО Фото: скріншот

За останню добу берлінським рятувальникам довелося виїжджати за викликами щонайменше 700 раз, інформує Day.Az посилаючись на ren.tv.

Громадяни Берліна повідомляють про затоплення підземки в соціальних мережах. В окремих районах німецької столиці випало до 100 літрів опадів на квадратний метр.

Пізніше у Twitter з'явилося звернення до жителів Берліна з проханням по можливості самим усувати маленькі наслідки повеней, і навіть були наведені рекомендації як це краще і правильно зробити.

Напередодні влада міста ухвалила рішення, оголосивши надзвичайний стан, адже покращення погоди синоптики поки не прогнозують.

Нагадаємо, що в понеділок, 26 червня, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області після зливи Новопланівський міст став схожим на водоспад.

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30 06 2017 14:35
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