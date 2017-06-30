У Берліні через потужні зливи зупинило роботу метро, - ВІДЕО
За останню добу берлінським рятувальникам довелося виїжджати за викликами щонайменше 700 раз, інформує Day.Az посилаючись на ren.tv.
Громадяни Берліна повідомляють про затоплення підземки в соціальних мережах. В окремих районах німецької столиці випало до 100 літрів опадів на квадратний метр.
Пізніше у Twitter з'явилося звернення до жителів Берліна з проханням по можливості самим усувати маленькі наслідки повеней, і навіть були наведені рекомендації як це краще і правильно зробити.
Напередодні влада міста ухвалила рішення, оголосивши надзвичайний стан, адже покращення погоди синоптики поки не прогнозують.
Нагадаємо, що в понеділок, 26 червня, в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області після зливи Новопланівський міст став схожим на водоспад.
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