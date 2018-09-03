Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Берліні на ярмарку показують віртуальний фільм про Чорнобиль

Проект розробила польська компанія
На найбільшому туристичному ярмарку світу ITB Berlin 2018 показують віртуальний документальний фільм про український Чорнобиль.
У Берліні на ярмарку показують віртуальний фільм про Чорнобиль Фото: GETTY IMAGES

Такий проект організувала одна з туристичних компаній, яка є офіційним оператором подорожей у зону відчуження.

Біля свого стенду компанія пропонує охочим зануритись у подорож через спеціальні окуляри віртуальної реальності.

"Це спеціальний проект, який розробила польська компанія. Ви можете відвідати найцікавіші місця у Чорнобилі, можете прогулятися Прип’яттю чи побачити з висоти пташиного польоту об’єкт "Дуга", щоб усвідомити наскільки він великий" - розповів BBC News Україна представник компанії Адам Малік.


Фото: GETTY IMAGES

За його словами, документальна стрічка, що лежить в основі віртуальної подорожі, базується на офіційних документах, які вдалося зібрати про аварію на Чорнобильській АЕС.

Туристичний ярмарок - International Travel Market (ITB) - відкрився в Берліні 7 березня і триватиме до 12 березня.

У нинішньому, 51-ому за рахунком, ярмарку беруть участь близько 10 тисяч компаній з 184 країн і регіонів.

Організатори очікують на понад 100 тисяч відвідувачів.

Нагадаємо, американський телеканал HBO під час засідання Асоціації телевізійних критиків 26 липня повідомив, що зніме серіал про аварію на Чорнобильській атомній електростанції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2018 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.