У Берліні на ярмарку показують віртуальний фільм про Чорнобиль

На найбільшому туристичному ярмарку світу ITB Berlin 2018 показують віртуальний документальний фільм про український Чорнобиль.

Такий проект організувала одна з туристичних компаній, яка є офіційним оператором подорожей у зону відчуження.

Біля свого стенду компанія пропонує охочим зануритись у подорож через спеціальні окуляри віртуальної реальності.

"Це спеціальний проект, який розробила польська компанія. Ви можете відвідати найцікавіші місця у Чорнобилі, можете прогулятися Прип’яттю чи побачити з висоти пташиного польоту об’єкт "Дуга", щоб усвідомити наскільки він великий" - розповів BBC News Україна представник компанії Адам Малік.



Фото: GETTY IMAGES

За його словами, документальна стрічка, що лежить в основі віртуальної подорожі, базується на офіційних документах, які вдалося зібрати про аварію на Чорнобильській АЕС.

Туристичний ярмарок - International Travel Market (ITB) - відкрився в Берліні 7 березня і триватиме до 12 березня. У нинішньому, 51-ому за рахунком, ярмарку беруть участь близько 10 тисяч компаній з 184 країн і регіонів. Організатори очікують на понад 100 тисяч відвідувачів.

Нагадаємо, американський телеканал HBO під час засідання Асоціації телевізійних критиків 26 липня повідомив, що зніме серіал про аварію на Чорнобильській атомній електростанції.