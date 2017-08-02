У Берліні не бачать протиріччя у словах посла ФРН в Україні Райхеля

Офіційний Берлін вважає, що вибори на непідконтрольній території Донбасу можуть відбутися тоді, коли про їх умови зможуть домовитися Київ і Москва та не заперечує слова посла Райхеля про те, що відсутність російських військ на Донбасі не є обов'язковою умовою проведення виборів.

"Звичайно, такі регіональні вибори, за умовами Мінських угод, тільки тоді можуть бути проведені, коли обидві сторони досягнуть розуміння щодо їхніх модальностей", - заявив офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, інформує "Укрінформ".

Шефер не побачив протиріччя у словах посла ФРН в Україні Ернста Райхеля і офіційною позицією Берліна.

"Ні в якому разі це не суперечить нашій позиції: наші зусилля спрямовані на те, щоб повернути Україні суверенітет над усією її територією… На це спрямовані й Мінські домовленості", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що за Мінськими угодами відновлення контролю над кордоном має стати завершенням процесу, що складається з 13 пунктів.

"Хочу ще раз підкреслити, що ніхто, включаючи нашого посла в Києві, не має анінайменших сумнівів у тому, хто кінець кінцем несе відповідальність за розв'язування цього конфлікту.. Ніхто в уряді не сумнівається, що для сепаратистів на Донбасі існує логістична, фінансова й військова допомога з Росії", - заявив Шефер.

На прохання прокоментувати слова Райхеля про наявність російських військ на Донбасі, він сказав, що "не може стверджувати, що такі регулярні війська є на займаних сепаратистами територіях".

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.

Як повідомляв iPress.ua, голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко в оточенні групи з близько 20 депутатів зачитала з парламентської трибуни вимогу до МЗС України викликати на розмову посла Німеччини Ернста Райхеля через його слова про можливість виборів на окупованій території Донбасу за присутності російських військ.

Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.