У Берліні під час святкування Нового року працюватимуть "зони безпеки" для жінок
Нові заходи безпеки запрацюють під час вечірки біля Бранденбурзьких воріт, пише "ВВС Україна".
Два роки тому під час святкування Нового року в Кельні сталася велика кількість нападів та пограбувань жінок.
Сотні жінок повідомили, що їх атакували чоловіки, серед яких були мігранти. Тоді це приголомшило Німеччину.
Події у Кельні посилили напруженість в країні через великий наплив біженців і мігрантів - у 2015 році в Німеччину прибуло понад один мільйон мігрантів.
Сотні тисяч людей планують відвідати новорічну вечірку в Берліні. Заходи безпеки будуть суворими. Заборонятимуть приходити із великими сумками, рюкзаками та алкогольними напоями.
Жінки, які зіткнулися із сексуальними домаганнями, зможуть звернутися по допомогу до співробітників Німецького Червоного Хреста в "зоні безпеки" на вулиці Ебертштрассе, прилеглої до Бранденбурзьких воріт.
Міська міліція також оприлюднила поради для жінок, закликаючи їх звертатися по допомогу, якщо вони відчувають загрозу, а також брати із собою невеликі сумочки і не класти до них коштовностей.
Але ідея створення спеціальної "безпечної зони" для жінок на великих громадських заходах сподобалася не всім.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа