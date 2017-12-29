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У Берліні під час святкування Нового року працюватимуть "зони безпеки" для жінок

Нові заходи безпеки запрацюють під час вечірки біля Бранденбурзьких воріт
Організатори святкування Нового року в Берліні створять "безпечну зону" для жінок. На такий крок пішли, щоб унеможливити сексуальні напади.
У Берліні під час святкування Нового року працюватимуть "зони безпеки" для жінок Фото: gid-tour.ru

Нові заходи безпеки запрацюють під час вечірки біля Бранденбурзьких воріт, пише "ВВС Україна".

Два роки тому під час святкування Нового року в Кельні сталася велика кількість нападів та пограбувань жінок.

Сотні жінок повідомили, що їх атакували чоловіки, серед яких були мігранти. Тоді це приголомшило Німеччину.

Події у Кельні посилили напруженість в країні через великий наплив біженців і мігрантів - у 2015 році в Німеччину прибуло понад один мільйон мігрантів.

Сотні тисяч людей планують відвідати новорічну вечірку в Берліні. Заходи безпеки будуть суворими. Заборонятимуть приходити із великими сумками, рюкзаками та алкогольними напоями.

Жінки, які зіткнулися із сексуальними домаганнями, зможуть звернутися по допомогу до співробітників Німецького Червоного Хреста в "зоні безпеки" на вулиці Ебертштрассе, прилеглої до Бранденбурзьких воріт.

Міська міліція також оприлюднила поради для жінок, закликаючи їх звертатися по допомогу, якщо вони відчувають загрозу, а також брати із собою невеликі сумочки і не класти до них коштовностей.

Але ідея створення спеціальної "безпечної зони" для жінок на великих громадських заходах сподобалася не всім.

 

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29 12 2017 17:46
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