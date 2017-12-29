У Берліні під час святкування Нового року працюватимуть "зони безпеки" для жінок

Організатори святкування Нового року в Берліні створять "безпечну зону" для жінок. На такий крок пішли, щоб унеможливити сексуальні напади.

Нові заходи безпеки запрацюють під час вечірки біля Бранденбурзьких воріт, пише "ВВС Україна".

Два роки тому під час святкування Нового року в Кельні сталася велика кількість нападів та пограбувань жінок.

Сотні жінок повідомили, що їх атакували чоловіки, серед яких були мігранти. Тоді це приголомшило Німеччину.