Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Берліні підпалили двох безхатченків, один з них у комі

Нападника або нападників поки не ідентифікували
Двох безхатченків у Берліні доставили до лікарні після того, як їх облили горючою рідиною та навмисно підпалили.
У Берліні підпалили двох безхатченків, один з них у комі Фото: з вільних джерел

Чоловіки у віці 47 і 62 років були атаковані на залізничній станції Шеневейде незадовго до півночі в неділю, повідомляє BBC.

Молодший потерпілий перебуває у комі. Нападника або нападників поки не ідентифікували, мотиви теж невідомі.

Нагадаємо, що французька поліція "ліквідувала" табір мігрантів у місті Нант, в якому жили близько 450 вихідців із Судану та Еритреї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2018 10:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі
  • Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.