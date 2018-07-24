CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвох безхатченків у Берліні доставили до лікарні після того, як їх облили горючою рідиною та навмисно підпалили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берліні підпалили двох безхатченків, один з них у комі
Нападника або нападників поки не ідентифікували
Фото: з вільних джерел
Чоловіки у віці 47 і 62 років були атаковані на залізничній станції Шеневейде незадовго до півночі в неділю, повідомляє BBC.
Молодший потерпілий перебуває у комі. Нападника або нападників поки не ідентифікували, мотиви теж невідомі.
Нагадаємо, що французька поліція "ліквідувала" табір мігрантів у місті Нант, в якому жили близько 450 вихідців із Судану та Еритреї.
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