У Берліні підпалили двох безхатченків, один з них у комі

Нападника або нападників поки не ідентифікували

Двох безхатченків у Берліні доставили до лікарні після того, як їх облили горючою рідиною та навмисно підпалили.

Чоловіки у віці 47 і 62 років були атаковані на залізничній станції Шеневейде незадовго до півночі в неділю, повідомляє BBC.

Молодший потерпілий перебуває у комі. Нападника або нападників поки не ідентифікували, мотиви теж невідомі.

Нагадаємо, що французька поліція "ліквідувала" табір мігрантів у місті Нант, в якому жили близько 450 вихідців із Судану та Еритреї.