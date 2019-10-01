У Берліні почали судити викрадачів 100-кілограмової золотої монети з Книги рекордів Гіннеса

У Берліні почали судити чотирьох чоловіків, обвинувачених у викраденні з музею в 2017 році золотої 100-кілограмової монети.

Вироблена Канадою монета має назву "Великий кленовий лист". Її діаметр складає півметра, а товщина - 3 сантиметри. Вартість монети оцінювали в 4,3 мільйона доларів, інформує BBC.

На ній зображені портрет британської королеви Єлизавети II та національний символ Канади (кленовий лист).

Ця унікальна монета, яку внесли до Книги рекордів Гіннеса, зберігалася в берлінському художньому музеї Боде. Слідчі вважають, що викрадачі проникли на третій поверх через вікно, розбили вітрину, вкрали монету, вивезли її на візку до авто та втекли. Трьох чоловіків підозрюють безпосередньо у крадіжці, а четвертий підозрюваний — охоронець, який працював у фірмі, що тоді забезпечувала безпеку музею.

Прокурори підозрюють, що монету поділили на шматки та продали, адже її слідів досі не знайшли. Якщо чоловіків визнають винними - їм загрожує ув’язнення.

DW повідомило, що монета належала німецькому медіамагнату, колишньому власнику телеканалу «1+1» Борису Фуксману. В інтерв’ю виданню Business Фуксман це підтвердив та сказав, що на прохання берлінського музею віддав її на експозицію. Вартість страховки монети він назвати відмовився. Також магнат не знає, хто міг її вкрасти.

Таких монет у світі існує всього п’ять.

Додамо, що влада США планує повернути Україні картину "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", написану 107 років тому художником Михайлом Паніним. На ній зображена сцена з 16-го століття: російський цар Іван IV, відомий як Іван Грозний, виїжджає зі свитою з кремлівських воріт.