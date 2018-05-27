У Берліні прихильники і противники ультраправих вийшли на протестні марші, – ФОТО
Прихильники партії "Альтернатива для Німеччини" провели марш у центрі Берліна від головного вокзалу до Бранденбурзьких воріт, який завершився мітингом, повідомляє DW. За даними організаторів акції, в ній взяли участь близько п'яти тисяч учасників. Цю цифру підтвердили і в поліції.
Чимало демонстрантів несли німецькі прапори, вони висловлювали невдоволення політикою уряду Ангели Меркель. "Меркель має піти", – скандували прихильники АдН.
Фото: ap.org
Політики, які виступали перед мітингарями, застерігали щодо "ісламізації Німеччини". Заступниця голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх говорила, зокрема, про "грандіозний провал інтеграції" на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла. За словами фон Шторх, він "не є німцем". Приводом для закидів на адресу футболіста та його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана стала їхня зустріч та спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Фото: afp.com
Водночас на різні акції проти АдН вийшли, за даними поліції, близько 25 тис. осіб. Об'єднання "Зупинити ненависть – зупинити АдН" заявило про понад три тисячі учасників у їхній демонстрації.
Поблизу Бранденбурзьких воріт протестувальники вигукували "Геть нацистів", висловлюючи незгоду з поглядами активістів АдН. Окрім того, річкою Шпрее рухалися судна з протестувальниками, які також виступали проти АдН.
Фото: reuters.com
Для підтримки правопорядку поліція задіяла дві тисячі правоохоронців. В районі Лейпцизької площі між поліцейськими та протестувальниками проти АдН сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.
Генеральна секретарка правлячої партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер у цей же день розкритикувала правих популістів і звинуватила в "загрозі життю єврейської громади".
"АдН несе антисемітизм у парламенти", – написала Крамп-Карренбауер у статті для видання Bild am Sonntag.
Вона застерегла від "нацистів, неонацистів та правопопулістів".
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