У Берліні прихильники і противники ультраправих вийшли на протестні марші, – ФОТО

Сьогодні, 27 травня, близько п'яти тисяч осіб вийшли на акцію "Альтернативи для Німеччини" в Берліні і близько 25 тисяч, аби висловити незгоду з партією.

Прихильники партії "Альтернатива для Німеччини" провели марш у центрі Берліна від головного вокзалу до Бранденбурзьких воріт, який завершився мітингом, повідомляє DW. За даними організаторів акції, в ній взяли участь близько п'яти тисяч учасників. Цю цифру підтвердили і в поліції.

Чимало демонстрантів несли німецькі прапори, вони висловлювали невдоволення політикою уряду Ангели Меркель. "Меркель має піти", – скандували прихильники АдН.



Фото: ap.org

Політики, які виступали перед мітингарями, застерігали щодо "ісламізації Німеччини". Заступниця голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх говорила, зокрема, про "грандіозний провал інтеграції" на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла. За словами фон Шторх, він "не є німцем". Приводом для закидів на адресу футболіста та його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана стала їхня зустріч та спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.



Фото: afp.com

Водночас на різні акції проти АдН вийшли, за даними поліції, близько 25 тис. осіб. Об'єднання "Зупинити ненависть – зупинити АдН" заявило про понад три тисячі учасників у їхній демонстрації.

Поблизу Бранденбурзьких воріт протестувальники вигукували "Геть нацистів", висловлюючи незгоду з поглядами активістів АдН. Окрім того, річкою Шпрее рухалися судна з протестувальниками, які також виступали проти АдН.



Фото: reuters.com

Для підтримки правопорядку поліція задіяла дві тисячі правоохоронців. В районі Лейпцизької площі між поліцейськими та протестувальниками проти АдН сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Генеральна секретарка правлячої партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер у цей же день розкритикувала правих популістів і звинуватила в "загрозі життю єврейської громади".

"АдН несе антисемітизм у парламенти", – написала Крамп-Карренбауер у статті для видання Bild am Sonntag.

Вона застерегла від "нацистів, неонацистів та правопопулістів".