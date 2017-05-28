У Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" на рівні представників МЗС

30 травня в Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки "(Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні представників міністерств закордонних справ.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Росію на зустрічі представлятиме статс-секретар-заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон напередодні виступив за якнайшвидше проведення саміту "нормандської четвірки". Переговори на більш низькому рівні є підготовкою до зустрічі лідерів держав.

Останній раз лідери "нормандської четвірки" збиралися на зустріч восени 2016 року.

У лютому 2017 року стало відомо, що Німеччина ініціює проведення засідання "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні міністрів закордонних справ.