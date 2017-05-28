ПОЛІТИКА НОВИНИ30 травня в Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки "(Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні представників міністерств закордонних справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" на рівні представників МЗС
Переговори анонсовані на 30 травня
Лоран Фабіус, Павло Клімкін, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Сергій Лавров : Фото: photothek.net
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Росію на зустрічі представлятиме статс-секретар-заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон напередодні виступив за якнайшвидше проведення саміту "нормандської четвірки". Переговори на більш низькому рівні є підготовкою до зустрічі лідерів держав.
Останній раз лідери "нормандської четвірки" збиралися на зустріч восени 2016 року.
У лютому 2017 року стало відомо, що Німеччина ініціює проведення засідання "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні міністрів закордонних справ.
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28 05 2017 18:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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