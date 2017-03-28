У Берліні заговорили про бойкот ЧС-2018 в Росії через затримання мітингувальників у Москві

Після масових затримань учасників антикорупційних протестів у Москві із застосуванням насильства поліцією німецькі політики відновили дискусії про можливий бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року.

Відтоді, як в грудні 2008 року Міжнародна федерація футбольних асоціацій вирішила провести світову першість в РФ, ситуація, у якій перебуває громадянське суспільство в цій країні, різко погіршилася, заявив уповноважений уряду Німеччини з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер, повідомляє Deutsche Welle.

Водночас він нагадав, що перегляд рішення про проведення першості світу в Росії знаходиться у "виключній компетенції федерації".

Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Фукс, у свою чергу, зазначив, що країна, в якій не дотримуються елементарні громадянські права, в принципі не повинна проводити будь-які чемпіонати світу.

На думку політика, несприятлива ситуація з правами людини і безпекою призведе до того, що багато футбольних вболівальників і так утримаються від поїздки в Росію на ЧС-2018.

Бойкот міжнародних спортивних змагань повинен бути "рідкісним винятковим випадком", проте Росія вже не перший рік рухається в небезпечному напрямку, порушуючи міжнародне право і права людини, що "абсолютно неприйнятно", наголосив Міхаель Фукс.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення, повідомлядлся про затримання учасників.

Зазначимо, Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.