У Берліні зберуться міністри юстиції G7 та обговорять воєнні злочини рф Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні

Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини російської федерації в Україні.

Фото: Главком

Про це йдеться у повідомленні Федерального міністерства юстиції Німеччини. Зустріч міністрів юстиції Великої сімки – Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США – відбудеться вперше. Очільник міністерства юстиції Німеччини Марко Бушманн закликає покарати винних у воєнних злочинах проти України. "Передусім ми говоритимемо про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, вони мають бути розкриті, а винні – покарані", – заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн. Нагадаємо, що раніше G7 звинуватило росію у "найжорстокіших злочинах" в Україн і.

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