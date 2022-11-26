CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини російської федерації в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берліні зберуться міністри юстиції G7 та обговорять воєнні злочини рф
Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні
Фото: Главком
Про це йдеться у повідомленні Федерального міністерства юстиції Німеччини.
Зустріч міністрів юстиції Великої сімки – Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США – відбудеться вперше.
Очільник міністерства юстиції Німеччини Марко Бушманн закликає покарати винних у воєнних злочинах проти України.
"Передусім ми говоритимемо про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, вони мають бути розкриті, а винні – покарані", – заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.
Нагадаємо, що раніше G7 звинуватило росію у "найжорстокіших злочинах" в Україні.
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26 11 2022 20:22 МЕДІА
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