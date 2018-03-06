CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОзброєна поліція оточила Берлінський собор після того, як, згідно повідомленнями, поліцейський стріляв у чоловіка всередині у неділю ввечері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берлінському соборі стріляли
Обставини стрілянини залишаються незрозумілими
Фото: EPA
Поліція обтягнула периметр навколо храму стрічкою, правоохоронці мають при собі важке озброєння, пише ВВС.
"У Берлінському соборі пролунав постріл", - сказав агенції Reuters речник поліції. Обставини стрілянини залишаються незрозумілими.
Собор XIX століття розташований у центрі Берліна на березі річки Шпрее.
Нагадаємо, що в місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.
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