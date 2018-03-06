У Берлінському соборі стріляли Обставини стрілянини залишаються незрозумілими

Озброєна поліція оточила Берлінський собор після того, як, згідно повідомленнями, поліцейський стріляв у чоловіка всередині у неділю ввечері.

Фото: EPA

Поліція обтягнула периметр навколо храму стрічкою, правоохоронці мають при собі важке озброєння, пише ВВС. "У Берлінському соборі пролунав постріл", - сказав агенції Reuters речник поліції. Обставини стрілянини залишаються незрозумілими. Собор XIX століття розташований у центрі Берліна на березі річки Шпрее. Нагадаємо, що в місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.

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