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У Берлінському соборі стріляли

Обставини стрілянини залишаються незрозумілими
Озброєна поліція оточила Берлінський собор після того, як, згідно повідомленнями, поліцейський стріляв у чоловіка всередині у неділю ввечері.
У Берлінському соборі стріляли Фото: EPA

Поліція обтягнула периметр навколо храму стрічкою, правоохоронці мають при собі важке озброєння, пише ВВС.

"У Берлінському соборі пролунав постріл", - сказав агенції Reuters речник поліції. Обставини стрілянини залишаються незрозумілими.

Собор XIX століття розташований у центрі Берліна на березі річки Шпрее.

Нагадаємо, що в місті Саарбрюкен на південному заході Німеччини чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого двоє людей загинули.

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03 06 2018 19:18
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