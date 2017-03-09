У Беслані вшановують пам'ять жертв теракту 2004 року, – ФОТО 1 вересня 2004 бойовики захопили понад тисячу заручників в будівлі школи №1 у Беслані

У Беслані в Північній Осетії вшановують пам’ять жертв теракту, що стався 13 років тому, коли з 1 по 3 вересня бойовики утримували більше тисячі заручників в будівлі школи №1.

Фото: instagram.com/mc_dialog

Панахида в Беслані відбувається 3 вересня щороку, в день, коли почався штурм будівлі школи, де перебували терористи із 1128 заручниками.

Фото: twitter.com/marina_saniram

Фото: twitter.com/merr1k

Фото: twitter.com/optashkin

Фото: twitter.com/optashkin Нагадаємо, Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу потерпілих від трагедії в Беслані проти Росії, зобов'язавши її виплатити загалом понад 3 млн євро.

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