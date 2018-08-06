На Київщині поліцейські вилучили наркотиків на 1 млн гривень
"Житель м. Біла Церква і троє жінок організували канал постачання в Київську область особливо небезпечного наркотичного засобу метадон з Дніпропетровської області. Надалі збували його наркозалежним громадянам. Усього вилучено наркотиків на більш ніж 1 мільйон гривень", - повідомляють на сайті поліції Київської області.
Фото: kv.npu.gov.ua
Відзначають, що для фіксації злочинної діяльності правоохоронці провели 13 оперативних закупівель наркотичного засобу.
Фото: kv.npu.gov.ua
Під час обшуків, крім метадону, правоохоронці вилучили марихуану на 10 тис. гривень, бойові гранати, банківські картки, мобільні телефони, сім-карти і гроші.
Фото: kv.npu.gov.ua
Нагадаємо, спецполіція Харківської області спільно з відділом військової контррозвідки СБ України та під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону викрила групу військовослужбовців, яка упродовж двох років розповсюджувала наркотики серед курсантів одного з ВНЗ Харкова.
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