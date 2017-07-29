У Білій Церкві сталась аварія на ТЕЦ: витекло близько тонни сірчаної кислоти

Перевищення хлорвмісних речовин у повітрі в районі інциденту не виявили

У Білій Церкві на Київщині внаслідок аварії на підприємстві ТЕЦ стався витік близько 1 тонни сірчаної кислоти.

Були проведені роботи зі знешкодження речовини, перевищення хлорвмісних речовин у повітрі в районі аварії не виявили.

"О 13:45 на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів відбулася розгеметизація в об'єм бетонного обвалування. В результаті витекла приблизно 1 тонна сірчаної кислоти", - написав мер Білої Церкви Геннадій Дикий на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сили аварійної ланки ТЕЦ усунули протікання і провели роботи зі знешкодження речовини.

Постраждалих немає. Загрози життю і здоров'ю людей немає.

"Додатково дав доручення моніторити стан повітря в районі ТЕЦ", - також повідомив він.

Міський голова додав, що станом на 18:00 п'ятниці, 28 липня, перевищень сірковмісних і хлорвмісних речовин у повітрі в районі аварії не виявлено.

Нагадаємо, у липні минулого року у Харкові на території ТЕЦ-3 сталася пожежа на зовнішній установці.