У Білій Церкві сталась аварія на ТЕЦ: витекло близько тонни сірчаної кислоти
Були проведені роботи зі знешкодження речовини, перевищення хлорвмісних речовин у повітрі в районі аварії не виявили.
"О 13:45 на підприємстві ТЕЦ внаслідок аварії на одному з резервуарів відбулася розгеметизація в об'єм бетонного обвалування. В результаті витекла приблизно 1 тонна сірчаної кислоти", - написав мер Білої Церкви Геннадій Дикий на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, сили аварійної ланки ТЕЦ усунули протікання і провели роботи зі знешкодження речовини.
Постраждалих немає. Загрози життю і здоров'ю людей немає.
"Додатково дав доручення моніторити стан повітря в районі ТЕЦ", - також повідомив він.
Міський голова додав, що станом на 18:00 п'ятниці, 28 липня, перевищень сірковмісних і хлорвмісних речовин у повітрі в районі аварії не виявлено.
Нагадаємо, у липні минулого року у Харкові на території ТЕЦ-3 сталася пожежа на зовнішній установці.
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