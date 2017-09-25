У Білій Церкві сталася пожежа на "Біофармі"

Пожежа сталася на підприємстві "Біофарма" у понеділок ввечері.

Про це повідомляється на Facebook Білоцерківської міськради.

"Горять виробничі приміщення. (...) Відповідними службами проводяться дослідження щодо наявності у повітрі шкідливих речовин. Просимо зачинити вікна", - сказано у повідомленні.

Пізніше у міськраді уточнили, що проведені вимірипоказали незначне перевищення рівня продуктів горіння в повітрі.

За даними прес-служби, загрози життю та здоров'ю жителів нема.

Повідомлення про пожежу надійшло о 18:59. Загоряння сталося у ангарі площею 15 тисяч кв. м. Його призначення - зберігання й пакування ліків. Вогонь поширився на третину будівлі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

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До гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки рятувальників і 60 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що Херсоні сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо людей.