Суддю з Білої Церкви втретє за рік затримали п’яною за кермом

У чиновниці також закінчився термін тимчасового дозволу на керування транспортним засобом

У вівторок, 17 жовтня, у Білій Церкві на вулиці Привокзальній затримали суддю Білоцерківського міськрайонного суду, яка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

"Поліцейські зупинили автомобіль "Opel Astra" з явними механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. З’ясувалося, що за кермом перебувала 56-річна суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області", – повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Під час перевірки документів інспектори звернули увагу, що жінка перебуває за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Крім того, виявилося, що термін тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом закінчився.

Поліцейські запропонували водію пройти медичне обстеження на визначення стану алкогольного сп`яніння, однак вона відмовилася, йдеться у повідомленні.

Фото:kv.npu.gov.ua

Щодо порушниці склали протоколи за двома статтями КУпАП: ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (керування без відповідних документів).

Водія відсторонено від керування, а автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання.

У поліції наголошують, що вже втретє за рік склали адміністративний протокол на чиновницю.

Нагадаємо, штрафи за водіння в нетверезому стані можуть підвищити до 40 тисяч гривень.

