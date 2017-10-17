Суддю з Білої Церкви втретє за рік затримали п’яною за кермом
"Поліцейські зупинили автомобіль "Opel Astra" з явними механічними пошкодженнями, характерними для ДТП. З’ясувалося, що за кермом перебувала 56-річна суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області", – повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Під час перевірки документів інспектори звернули увагу, що жінка перебуває за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Крім того, виявилося, що термін тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом закінчився.
Поліцейські запропонували водію пройти медичне обстеження на визначення стану алкогольного сп`яніння, однак вона відмовилася, йдеться у повідомленні.
Фото:kv.npu.gov.ua
Щодо порушниці склали протоколи за двома статтями КУпАП: ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.126 (керування без відповідних документів).
Водія відсторонено від керування, а автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання.
У поліції наголошують, що вже втретє за рік склали адміністративний протокол на чиновницю.
Нагадаємо, штрафи за водіння в нетверезому стані можуть підвищити до 40 тисяч гривень.
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