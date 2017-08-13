У Білому домі є люди, які прагнуть усунути Трампа, – Скарамуччі

Звільнений директор із комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі заявив, що в оточенні ‎президента Дональда Трампа працюють люди, які прагнуть його відставки.

У першому після звільнення з ‎посади у президентській адміністрації інтерв'ю каналу ABC News Скарамуччі заявив, що в Білому домі є люди, які прагнуть позбутися Дональда Трампа.

Про це пише BBC.

‎"Що відбувається у Вашингтоні… так це те, що президент не є представником політичної ‎верхівки, тому з тієї чи іншої причини ці люди прийняли рішення позбавитися його", – сказав Скарамуччі.

‎"Я гадаю, у Вашингтоні присутні певні елементи, які також залучені до Білого дому, які ‎необов'язково підтримують інтереси президента чи його порядок денний", – заявив Скарамуччі.‎

На запитання журналістів назвати імена цих "елементів", він відповів, що вже "назвав кілька ‎імен", і що це вже призвело до певних "стратегічних змін".‎

За словами пана Скарамуччі, Трампові потрібно залучити до своєї команди "більше ‎прихильників", щоб втілювати свою програму.‎

Нагадаємо, 21 липня було оголошено про призначення Ентоні Скарамуччі директором з комунікацій Білого дому, що спричинило за собою відставки прес-секретаря Шона Спайсера та керівника апарату Райнса Прібуса. Посада Прібуса дісталася Джону Келлі, який до цього керував міністерством внутрішньої безпеки. Серія перестановок у Білому Домі завершилася відставкою Скарамуччі, який встиг попрацювати на своїй посаді лише 10 днів.