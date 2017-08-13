У Білому домі є люди, які прагнуть усунути Трампа, – Скарамуччі
У першому після звільнення з посади у президентській адміністрації інтерв'ю каналу ABC News Скарамуччі заявив, що в Білому домі є люди, які прагнуть позбутися Дональда Трампа.
Про це пише BBC.
"Що відбувається у Вашингтоні… так це те, що президент не є представником політичної верхівки, тому з тієї чи іншої причини ці люди прийняли рішення позбавитися його", – сказав Скарамуччі.
"Я гадаю, у Вашингтоні присутні певні елементи, які також залучені до Білого дому, які необов'язково підтримують інтереси президента чи його порядок денний", – заявив Скарамуччі.
На запитання журналістів назвати імена цих "елементів", він відповів, що вже "назвав кілька імен", і що це вже призвело до певних "стратегічних змін".
За словами пана Скарамуччі, Трампові потрібно залучити до своєї команди "більше прихильників", щоб втілювати свою програму.
Нагадаємо, 21 липня було оголошено про призначення Ентоні Скарамуччі директором з комунікацій Білого дому, що спричинило за собою відставки прес-секретаря Шона Спайсера та керівника апарату Райнса Прібуса. Посада Прібуса дісталася Джону Келлі, який до цього керував міністерством внутрішньої безпеки. Серія перестановок у Білому Домі завершилася відставкою Скарамуччі, який встиг попрацювати на своїй посаді лише 10 днів.
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