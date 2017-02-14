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У Білому домі назвали причину відставки радника Трампа з нацбезпеки

Відставка Майкла Флінна викликана недостатньою довірою, заявили в Білому домі
Представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп прийняв відставку Майкла Флінна з посади радника з національної безпеки через "прогресуючий і руйнівний рівень довіри".
У Білому домі назвали причину відставки радника Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн. Фото: RT

"Президент був дуже стурбований тим, що генерал Флінн ввів в оману віце-президента та інших", - сказав він, передає NPR.

Спайсер наголосив, що відставка радника президента США не була "юридичною проблемою, а була проблемою довіри".

Раніше iPress.ua, повідомляв, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку в понеділок увечері.

Флінн подав у відставку після того, як з'явилося повідомлення про те, що Мін'юст США попередив президента Дональда Трампа про те, що він ввів в оману посадових осіб адміністрації про свої контакти з послом РФ в США, а також про його потенційну вразливість для шантажу з боку Росії.

Флінн не зміг спростувати повідомлення The Washington Post про те, що під час розмови з російським послом Сергієм Кисляком обговорювалося питання скасування санкцій. Крім того, ведення переговорів з іноземними урядами від імені США приватною особою (яким тоді був Флінн) є протизаконним.

The Washington Post повідомляло минулого місяця, що Флінн провів п'ять телефонних розмов з послом Росії Сергієм Кисляком 29 грудня, коли президент Барак Обама вжив відповідні заходи у зв'язку з втручанням Росії у президентські вибори в США.

Росія назвала відставку радника Трампа Флінна "русофобією".

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14 02 2017 22:19
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