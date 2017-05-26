ПОЛІТИКА НОВИНИРадник президента США Дональда Трампа з економічних питань Гері Кон заявив, що Білий дім переглядає запроваджені адміністрацією колишнього президента Барака Обами санкції проти Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білому домі переглядають санкції проти Росії
У Трампа є "багато варіантів" щодо санкцій проти РФ, заявив його радник
Фото: ap.org
У адміністрації Трампа наразі немає жодної позиції, чи підтримувати ці обмежувальні заходи, - повідомляє Радіо Свобода.
Кон також розповів, що під час саміту НАТО в Брюсселі Трамп заявив, що не вирішив, що робити з санкціями, запровадженими проти РФ у 2014 році передусім за анексію Криму.
"Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції", – сказав Кон.
Водночас радник Трампа зазначив, що у президента США є "багато варіантів", які він розглядає в контексті теми санкцій.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.
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26 05 2017 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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