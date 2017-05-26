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У Білому домі переглядають санкції проти Росії

У Трампа є "багато варіантів" щодо санкцій проти РФ, заявив його радник
Радник президента США Дональда Трампа з економічних питань Гері Кон заявив, що Білий дім переглядає запроваджені адміністрацією колишнього президента Барака Обами санкції проти Росії.
У Білому домі переглядають санкції проти Росії Фото: ap.org

У адміністрації Трампа наразі немає жодної позиції, чи підтримувати ці обмежувальні заходи, - повідомляє Радіо Свобода.

Кон також розповів, що під час саміту НАТО в Брюсселі Трамп заявив, що не вирішив, що робити з санкціями, запровадженими проти РФ у 2014 році передусім за анексію Криму.

"Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції", – сказав Кон.

Водночас радник Трампа зазначив, що у президента США є "багато варіантів", які він розглядає в контексті теми санкцій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.

 
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26 05 2017 09:56
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