Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Білому домі підтвердили, що не зніматимуть санкції з РФ за Крим

США продовжують засуджувати і закликають негайно припинити російську окупацію Криму
Представник Білого дому Шон Спайсер в середу повторив, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, введених через анексію Криму.
У Білому домі підтвердили, що не зніматимуть санкції з РФ за Крим Фото: expres.ua

"Я вважаю, представник Хейлі (постпред США в ООН) чітко висловила в ООН нашу позицію. До тих пір, поки Росія не піде з Криму, ці санкції розглядатися не будуть", - сказав він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що ж стосується інших санкцій, я не хотів би забігати вперед офіційних процедур", - додав Спайсер.

Як повідомлялося, під час свого першого виступу в Раді Безпеки ООН Гейлі заявила, що санкції, пов'язані з Кримом, зберігатимуться, поки півострів не повернеться під контроль України.

"США продовжують засуджувати і закликають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, діятимуть, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.

Додамо, що американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект про підтримання України – STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 02 2017 06:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat