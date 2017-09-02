У Білому домі підтвердили, що не зніматимуть санкції з РФ за Крим

Представник Білого дому Шон Спайсер в середу повторив, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, введених через анексію Криму.

"Я вважаю, представник Хейлі (постпред США в ООН) чітко висловила в ООН нашу позицію. До тих пір, поки Росія не піде з Криму, ці санкції розглядатися не будуть", - сказав він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що ж стосується інших санкцій, я не хотів би забігати вперед офіційних процедур", - додав Спайсер.

Як повідомлялося, під час свого першого виступу в Раді Безпеки ООН Гейлі заявила, що санкції, пов'язані з Кримом, зберігатимуться, поки півострів не повернеться під контроль України.

"США продовжують засуджувати і закликають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, діятимуть, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.

Додамо, що американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект про підтримання України – STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.