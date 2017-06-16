У Білому домі вважають ефективними вже існуючі санкції проти Росії

У Білому домі прокоментували рішення Сенату про введення нових санкцій проти РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що санкції проти Росії, які існують зараз, є ефективними.

Про це в Білому домі заявили після того, як Сенат США майже одноголосно прийняв законодавчу ініціативу про введення нових санкцій відносно Ірану і Росії, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, за закон про нові санкції проти Ірану та Росії проголосували 98 сенаторів із 100.

Двоє - республіканець Ренд Пол і незалежний сенатор Берні Сандерс - відмовилися підтримати документ.

Американські законодавці раніше в четвер проголосували за поправку до законопроекту, яка дозволяє космічному агентству США NASA використовувати ракетні двигуни російського виробництва.

Нагадаємо, що прийнятий закон про нові санкції проти Росії був схвалений американськими сенаторами 14 червня.