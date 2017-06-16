ПОЛІТИКА НОВИНИАдміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що санкції проти Росії, які існують зараз, є ефективними.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білому домі вважають ефективними вже існуючі санкції проти Росії
У Білому домі прокоментували рішення Сенату про введення нових санкцій проти РФ
Фото: Reuters
Про це в Білому домі заявили після того, як Сенат США майже одноголосно прийняв законодавчу ініціативу про введення нових санкцій відносно Ірану і Росії, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, за закон про нові санкції проти Ірану та Росії проголосували 98 сенаторів із 100.
Двоє - республіканець Ренд Пол і незалежний сенатор Берні Сандерс - відмовилися підтримати документ.
Американські законодавці раніше в четвер проголосували за поправку до законопроекту, яка дозволяє космічному агентству США NASA використовувати ракетні двигуни російського виробництва.
Нагадаємо, що прийнятий закон про нові санкції проти Росії був схвалений американськими сенаторами 14 червня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 06 2017 07:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles