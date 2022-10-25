ПОЛІТИКА НОВИНИУ Білому домі заявили, що інформація про перевірку бізнесмена Ілона Маска та його діяльності на предмет загрози національній безпеці неправдива. Про інші контакти Білого дому з Маском там коментувати не захотіли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білий дім заперечує перевірку діяльності Ілона Маска, яка загрожує національній безпеці
Фото: EPA/UPG
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, пише Reuters.
"Знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули про ці повідомлення. Ці повідомлення не відповідають дійсності", – зазначила вона.
Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що представники адміністрації Байдена обговорюють, чи повинні США перевірити деякі з підприємств Ілона Маска на предмет національної безпеки, включно із супутниковою мережею Starlink та угодою про придбання компанії Twitter.
Нагадаємо, що на початку жовтня "Мирні ідеї" Маска прокоментував Білий дім.
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