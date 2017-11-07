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США звинуватили Україну у співпраці з демократами проти Трампа під час виборів

Прес-секретар Білого дому звинуватила українське посольство в допомозі Клінтон на виборах
Адміністрація президента США заявила, що справжня змова з іноземною владою під час передвиборчої кампанії була між Національним комітетом Демократичної партії та Україною.
США звинуватили Україну у співпраці з демократами проти Трампа під час виборів Фото: EPA/UPG

Українське посольство допомагало кампанії Клінтон під час виборів, - йдеться на сайті Білого дому. 

Представники Демократичної партії (DNC) США користувалися допомогою українського посольства у Вашингтоні під час виборчої кампанії 2016 року при зборі інформації про своїх політичних опонентів з числа республіканців.

За словами Сандерс, це нормально, коли під час виборів телефонують різні люди і пропонують інформацію, так само, як джерела повідомляють певну інформацію журналістам. Зустріч Трампа-молодшого відбулася, за її словами, але "не принесла жодних результатів".

"Чесно кажучи, на мою думку, є сенс придивитися до того, як Демократична партія координувала опозиційні дослідження на пряму з посольством України. Це не звинувачення, це задокументовані дії. Тож якщо ви шукаєте приклад координації кампанії з іноземною країною, то краще подивіться на Демократичну партію і її координацію досліджень з посольством України. Нікого тут це ж не хвилює", - сказала Сандерс.

Нагадаємо, за даними The New York Times, у червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталія Весельницька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії.

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