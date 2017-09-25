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У Білорусь прибув російський спецназ

Військові РФ візьмуть участь у спільному двосторонньому тактико-спеціальному навчанні
У понеділок, 25 вересня, підрозділ окремого з'єднання спеціального призначення Повітряно-десантних військ (ПДС) Росії прибув в Мінськ (Білорусь) для участі у спільному двосторонньому тактико-спеціальному навчанні.
У Білорусь прибув російський спецназ Фото: ТАСС

Про це повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Російської Федерації.

"В ході навчання, яке пройде на одному з полігонів Збройних сил Республіки Білорусь (ЗС РБ), між собою будуть взаємодіяти підрозділи з'єднання спеціального призначення ПДС Росії та сил спеціальних операцій ЗС РБ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підготовка до навчання здійснюватиметься з 25 вересня по 8 жовтня.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив про завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2017".

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.
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