За твердженнями відомства з посиланням на білоруське МВС, затриманий журналіст був у розшуку.

У Білорусі арештували українсько-білоруського журналіста Дмитра Галка після перетину ним кордону країни.

"Дмитро Галко таки поїхав в Мінськ, наче розрулити питання із податковою, та звісно ж, побачити сина. Але до Мінська він не доїхав, його таки заарештували", - повідомила його дружина Юлія Гаркуша у Facebook 22 квітня.

За її словами, Дмитра Галка затримали у Брестській області у Білорусі, коли він їхав зі Львова.

Білоруські урядовці підтвердили арешт журналіста.

"Радянським районним відділом Слідчого комітету ведеться кримінальна справа по звинуваченню 38-річного чоловіка у скоєнні злочину, передбаченого ст. 364 КК (Насильство щодо співробітника органів внутрішніх справ)", - йдеться у коментарі ЗМІ управління Слідчого комітету по Мінську.

Йому загрожує до шести років ув’язнення.

За твердженнями відомства з посиланням на білоруське МВС, затриманий журналіст був у розшуку.

В управлінні Слідчого комітету запевнили, що після "після доправлення затриманого в установленому порядку для проведення слідчих дій, додатково буде повідомлено про процесуальні рішення по справі".

22 квітня Дмитра Галка перемістили у Столінський ізолятор тимчасового утримання.

За твердженнями його дружини, співробітники ізолятора не повідомляють мамі журналіста про причину його затримання та що з ним буде далі.

"В ОВД невеликого прикордонного містечка жінку просто відфутболюють, запропонували навіть звернутися до ментівської прес-служби. Єдине, про що вона змогла дізнатися, що він досі у них", - наголосила дружина затриманого Дмитра Галка.

У листопаді 2017 року син Дмитра Галка Ян святкував свій день народження. Під час святкування у квартирі був і Дмитро Галко.

Тоді в квартиру приїхали міліціонери. За їхніми словами, хтось викликав дільничного через голосну музику. Коли на місце прибув дільничний, у нього з Дмитром Галком нібито сталася сутичка. Після цього до квартири вже приїхав ОМОН.

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців льотного складу ЗСУ. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Сам журналіст заперечує сутичку з міліціонером. Крім того, за твердженнями "Білоруського партизану", Галка вже адміністративно наказали за цей інцидент.

У коментарі Kyiv Post, Галко раніше заявляв, що поліцейський рейд пов’язаний із його професійною діяльністю.

У його квартирі знаходився сервер опозиційного видання "Білоруський партизан", заснованого Павлом Шереметом.

Сам Галко раніше працював у ньому журналістом та редактором. Крім того, там працює його колишня дружина.

Галко звільнився з "Білоруського партизана" у 2017 році, заявляючи, що причиною для цього стало придушення білоруською владою незалежних ЗМІ.

Після інциденту він із сином поїхав в Маріуполь, де живе його дружина. Син Ян вже повернувся назад у Білорусь, а Дмитро хотів поїхати у Мінськ, щоб початися із сином.

З 2014 року він жив поперемінно у Мінську та Маріуполі.