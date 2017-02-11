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У Білорусі досі не відповіли на ноти України про затримання Гриба

Ще 28 серпня українське відомство направило в МЗС Білорусі ноту з проханням надати інформацію про обставини зникнення українця.
Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.
У Білорусі досі не відповіли на ноти України про затримання Гриба Павло Гриб. Фото:Twitter

Після того, як посольство України в Білорусі отримало від Ігоря Гриба інформацію про зникнення у цій країні його сина Павла, 28 серпня українське відомство направило в МЗС Білорусі ноту з проханням надати інформацію про обставини зникнення українця.

20 вересня в МЗС Білорусі була направлена ​​нота з проханням прискорити надання інформації про обставини затримання Гриба.

"На сьогоднішній день посольство України в Республіці Білорусь та МЗС України не отримали відповіді або офіційного роз'яснення з цього питання", - йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит "Українських Новин".

Нагадаємо, Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторонинегайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.

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02 11 2017 19:19
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