У Білорусі двох чоловіків засудили до страти через розстріл

Ще двом особам суд призначив 24 роки в'язниці з конфіскацією майна і 22 роки і 1 місяць колонії суворого режиму

У понеділок, 21 липня, Могильовський обласний суд оголосив вирок у справі так званих "чорних ріелторів", яких звинувачували в убивстві шести людей і підготовці вбивства ще трьох.

Головного фігуранта справи Ігоря Гершенкова і його спільника - Семена Бережного засудили до вищої міри покарання - страти через розстріл, повідомляє "Громадське" з посиланням на Euroradio.

Тетяні Гершенковой і Борису Колесникову, які також проходили у справі "чорних ріелторів", суд призначив 24 роки в’язниці з конфіскацією майна і 22 роки і 1 місяць колонії суворого режиму.

Саме таких покарань просив для обвинувачених прокурор.

Нагадаємо, що в Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.

У 2016 році в Білорусі були виконані чотири смертні вироки. За даними правозахисників, з початку 1990-х років у країні засудили до смертної кари понад 400 осіб.

Смертну кару в республіці засуджують ЄС, БДІПЛ ОБСЄ і низка міжнародних організацій.