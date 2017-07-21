У Білорусі двох чоловіків засудили до страти через розстріл
Головного фігуранта справи Ігоря Гершенкова і його спільника - Семена Бережного засудили до вищої міри покарання - страти через розстріл, повідомляє "Громадське" з посиланням на Euroradio.
Тетяні Гершенковой і Борису Колесникову, які також проходили у справі "чорних ріелторів", суд призначив 24 роки в’язниці з конфіскацією майна і 22 роки і 1 місяць колонії суворого режиму.
Саме таких покарань просив для обвинувачених прокурор.
Нагадаємо, що в Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.
У 2016 році в Білорусі були виконані чотири смертні вироки. За даними правозахисників, з початку 1990-х років у країні засудили до смертної кари понад 400 осіб.
Смертну кару в республіці засуджують ЄС, БДІПЛ ОБСЄ і низка міжнародних організацій.
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