CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральна прокуратура Білорусі пропонує ввести кримінальну відповідальність за поширення недостовірної інформації в інтернеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білорусі можуть криміналізувати поширення фейків
За словами Конюка, аналогічні заходи прийняті в ряді країн
Фото: з вільних джерел
"Працюємо над цією темою. Не виключене введення великої матеріальної і кримінальної відповідальності", - заявив генпрокурор Білорусі Олександр Конюк журналістам в середу в Мінську, повідомляє "Интерфакс".
За його словами, в Білорусі необхідно створити правове поле відповідальності для виключення образ і помилкового контенту, який "розбурхує громадську думку".
За словами Конюка, аналогічні заходи прийняті в ряді країн, наприклад у Німеччині, де передбачені штрафні санкції до розповсюджувачів фейкового контенту.
Нагадаємо, що Папа Римський засудив використання фейкових новин для досягнення політичних цілей і закликав боротись проти "зла" неправдивої інформації.
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06 06 2018 16:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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