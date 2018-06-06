У Білорусі можуть криміналізувати поширення фейків

За словами Конюка, аналогічні заходи прийняті в ряді країн

Генеральна прокуратура Білорусі пропонує ввести кримінальну відповідальність за поширення недостовірної інформації в інтернеті.

"Працюємо над цією темою. Не виключене введення великої матеріальної і кримінальної відповідальності", - заявив генпрокурор Білорусі Олександр Конюк журналістам в середу в Мінську, повідомляє "Интерфакс".

За його словами, в Білорусі необхідно створити правове поле відповідальності для виключення образ і помилкового контенту, який "розбурхує громадську думку".

За словами Конюка, аналогічні заходи прийняті в ряді країн, наприклад у Німеччині, де передбачені штрафні санкції до розповсюджувачів фейкового контенту.

Нагадаємо, що Папа Римський засудив використання фейкових новин для досягнення політичних цілей і закликав боротись проти "зла" неправдивої інформації.