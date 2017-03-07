У Білорусі на святкуванні Дня незалежності трактори "станцювали" балет під культову пісню

На святкування продемонстрували побутову техніку та їжу

Третього червня Білорусь відзначила День незалежності військовим парадом військ Мінського гарнізону та проходженням техніки цивільного призначення.

Перед початком параду виступив Олександр Лукашенко. Президент і головнокомандувач Збройними Силами нагадав, що Білорусь виступає за вирішення будь-яких міжнародних конфліктів винятково за столом переговорів, повідомляє tut.by.

Що цікаво, окрім військової техніки на параді також продемонстрували побутову техніку: холодильники, пральні машини, морозильні камери, а також короваї, хліб і м'ясні вироби.



Всі фото: tut.by

Також сім тракторів МТЗ "станцювали" на параді балет під пісню "Касiў Ясь канюшину".