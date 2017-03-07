НОВИНИТретього червня Білорусь відзначила День незалежності військовим парадом військ Мінського гарнізону та проходженням техніки цивільного призначення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білорусі на святкуванні Дня незалежності трактори "станцювали" балет під культову пісню
На святкування продемонстрували побутову техніку та їжу
Фото: tut.by
Перед початком параду виступив Олександр Лукашенко. Президент і головнокомандувач Збройними Силами нагадав, що Білорусь виступає за вирішення будь-яких міжнародних конфліктів винятково за столом переговорів, повідомляє tut.by.
Що цікаво, окрім військової техніки на параді також продемонстрували побутову техніку: холодильники, пральні машини, морозильні камери, а також короваї, хліб і м'ясні вироби.
Всі фото: tut.by
Також сім тракторів МТЗ "станцювали" на параді балет під пісню "Касiў Ясь канюшину".
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