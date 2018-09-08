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У Білорусі нове гучне затримання журналіста

Зв'язок з Левшиною зник вранці 9 серпня
У Мінську затримали головного редактора інформаційної компанії "БелаПАН" Ірину Левшину у справі про незаконний доступ до платної інформації державного агентства "БелТА".
У Білорусі нове гучне затримання журналіста Ірина Левшина. Фото: SVABODA.ORG

Інформацію про затримання Левшиної підтвердив Слідчий комітет Білорусі, повідомляє "БелаПАН".

У Слідчому комітеті зазначили, що журналістка затримана "у кримінальній справі про несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації державного інформагентства БелТА".

"З нею проводяться слідчі дії", - заявив начальник відділу інформації і зв'язку з громадськістю центрального апарату СК Сергій Кабаковіч.

Зв'язок з Левшиною зник вранці 9 серпня. Вона не прийшла на роботу в звичний час, її мобільний телефон відключений. Її донька виявила у квартирі Левшиної сліди обшуку і розкритий системний блок комп'ютера.

Нагадаємо, правоохоронці затримали сімох журналістів, серед них головний редактор TUT.BY Марина Золотова, а також редактори видання Галина Уласік і Тетяна Коровенкова.

Також, у середу, 8 серпня, білоруські силовики прийшли з обшуком до кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.

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09 08 2018 14:15
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