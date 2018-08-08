У Білорусі нові затримання журналістів у "справі "БелТА"
У середу вранці, 8 серпня, слідчі прийшли до редакції Realt.by і забрали журналістів Ігоря Хмару, Марію Сароку, Олену Масловську і головного редактора Владислава Кулецкага в Слідчий комітет. Також забрали і техніку цих співробітників, повідомила білоруська служба "Радіо Свободи".
Realt.by - один із найпопулярніших порталів про нерухомість в Білорусі, працює з 2005 року. За даними SimilarWeb, в червні 2018 року на сайті було 1,3 мільйона відвідувань.
На порталі публікується актуальна інформація від агентств нерухомості, забудовників і приватних осіб про продаж та оренду квартир, будинків і комерційної нерухомості.
Нагадаємо, правоохоронці затримали сімох журналістів, серед них головний редактор TUT.BY Марина Золотова, а також редактори видання Галина Уласік і Тетяна Коровенкова.
Також, у середу, 8 серпня, білоруські силовики прийшли з обшуком до кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.
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