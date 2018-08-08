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У Білорусі нові затримання журналістів у "справі "БелТА"

Зараз затримані чекають допиту в Слідчому комітеті
У Білорусі затримали трьох журналістів і головного редактора порталу про нерухомість Realt.by у справі про незаконний доступ до платної інформації державного агентства "БелТА".
У Білорусі нові затримання журналістів у "справі "БелТА" Фото: RFE/RL

У середу вранці, 8 серпня, слідчі прийшли до редакції Realt.by і забрали журналістів Ігоря Хмару, Марію Сароку, Олену Масловську і головного редактора Владислава Кулецкага в Слідчий комітет. Також забрали і техніку цих співробітників, повідомила білоруська служба "Радіо Свободи".

Realt.by - один із найпопулярніших порталів про нерухомість в Білорусі, працює з 2005 року. За даними SimilarWeb, в червні 2018 року на сайті було 1,3 мільйона відвідувань.

На порталі публікується актуальна інформація від агентств нерухомості, забудовників і приватних осіб про продаж та оренду квартир, будинків і комерційної нерухомості.

Нагадаємо, правоохоронці затримали сімох журналістів, серед них головний редактор TUT.BY Марина Золотова, а також редактори видання Галина Уласік і Тетяна Коровенкова.

Також, у середу, 8 серпня, білоруські силовики прийшли з обшуком до кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павлюка Биковського.

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08 08 2018 12:31
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