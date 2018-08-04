У Білорусі помер батько героя Небесної Сотні Жизневського

За словами дружини, чоловік скаржився на тиск і серцевий біль

У білоруському Гомелі 8 квітня помер батько Героя України й Білорусі, одного з перших загиблих під час Революції Гідності в Україні Михайла Жизневського.

Про це повідомила дружина померлого Михайла Петровича Жизневського – Ніна Жизневська, інформує "Радыё Свабода".

За її словами, чоловік скаржився на серцевий біль і кров'яний тиск. Цього року подружжя мало виїхати на лікування в один з українських санаторіїв, місця в яких надавали за розпорядженням Президента України.

Кабінет Міністрів України призначив довічну стипендію батькам Михайла Жизневського.

Повідомляється, що до недавнього часу Жизневський-старший, будучи на пенсії, працював слюсарем у міському фізкультурно-оздоровчому комбінаті. Завжди вважав, що його син Михайло загинув за свободу не лише України, а й Білорусі.

Прощання з Михайлом Жизневський-старшим відбудеться в Гомелі.



Фото: svaboda.org

Нагадаємо, Генпрокуратура встановила підрозділ міліції, співробітники якого могли бути причетними до загибелі перших Героїв Небесної сотні – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.