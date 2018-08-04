Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Білорусі помер батько героя Небесної Сотні Жизневського

За словами дружини, чоловік скаржився на тиск і серцевий біль
У білоруському Гомелі 8 квітня помер батько Героя України й Білорусі, одного з перших загиблих під час Революції Гідності в Україні Михайла Жизневського.
У Білорусі помер батько героя Небесної Сотні Жизневського Фото: svaboda.org

Про це повідомила дружина померлого Михайла Петровича Жизневського – Ніна Жизневська, інформує "Радыё Свабода".

За її словами, чоловік скаржився на серцевий біль і кров'яний тиск. Цього року подружжя мало виїхати на лікування в один з українських санаторіїв, місця в яких надавали за розпорядженням Президента України.

Кабінет Міністрів України призначив довічну стипендію батькам Михайла Жизневського.

Повідомляється, що до недавнього часу Жизневський-старший, будучи на пенсії, працював слюсарем у міському фізкультурно-оздоровчому комбінаті. Завжди вважав, що його син Михайло загинув за свободу не лише України, а й Білорусі.

Прощання з Михайлом Жизневський-старшим відбудеться в Гомелі.


Фото: svaboda.org

Нагадаємо, Генпрокуратура встановила підрозділ міліції, співробітники якого могли бути причетними до загибелі перших Героїв Небесної сотні – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2018 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.