У Білорусі помер батько героя Небесної Сотні Жизневського
Про це повідомила дружина померлого Михайла Петровича Жизневського – Ніна Жизневська, інформує "Радыё Свабода".
За її словами, чоловік скаржився на серцевий біль і кров'яний тиск. Цього року подружжя мало виїхати на лікування в один з українських санаторіїв, місця в яких надавали за розпорядженням Президента України.
Кабінет Міністрів України призначив довічну стипендію батькам Михайла Жизневського.
Повідомляється, що до недавнього часу Жизневський-старший, будучи на пенсії, працював слюсарем у міському фізкультурно-оздоровчому комбінаті. Завжди вважав, що його син Михайло загинув за свободу не лише України, а й Білорусі.
Прощання з Михайлом Жизневський-старшим відбудеться в Гомелі.
Фото: svaboda.org
Нагадаємо, Генпрокуратура встановила підрозділ міліції, співробітники якого могли бути причетними до загибелі перших Героїв Небесної сотні – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.
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