У Білорусі пройшли обшуки та арешти у справі про масові заворушення: вилучено зброю та атрибутику "Азова"
"КДБ порушено кримінальну справу за фактом навчання і підготовки до участі в масових заворушеннях (ч. 3 ст. 293 КК РБ). Затримані активісти Білого легіону на чолі з Мирославом Лозівським, а також Молодого фронту на чолі з Дмитром Дашкевичем - всього 26 осіб", - повідомляє БЕЛТА.
У Комітеті держбезпеки повідомили, що під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлені і вилучені автомат Калашникова, три карабіни, два пістолети, патрони, гранати, кийки, метальні ножі і сокири, предмети і речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, військова форма, бронежилети, каски, медичні аптечки натівського зразка, різна атрибутика батальйону Азов, Тактичної групи Білорусь, УНА-УНСО, а також посібники з ведення бойових дій у місті.
Затриманий активіст Білого легіону заявив, що учасники руху відпрацьовували тактику бойових дій в умовах міста і вправлялися у стрільбі. За його словами, їм надійшло повідомлення, що 25 березня в Мінську буде атакована колона демонстрантів проросійськими силами.
"Нам було сказано, щоб ми були напоготові, щоб у разі чого могли чинити їм опір", - розповів затриманий активіст.
Білоруські спецслужби не виключають, що на масові заходи планувалося також прибуття групи підтримки з України: послідовників УНА-УНСО та осіб, які брали участь у бойових діях на Донбасі у складі націоналістичних формувань.
Фото belta.by
Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання бойовиків, які готували збройну провокацію. За його словами, бойовики тренувалися в таборах зі зброєю в Україні, Польщі чи Литві.
Посольство України в Білорусі заявило, що "такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною".
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