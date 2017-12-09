У Білорусі російський підполковник закликає православних долучитися до "війни за святу Русь"
"Незабаром на нашу Батьківщину, яка називається Свята Русь - без поділу на Білу, Малу і Велику, - чекає серйозне випробування війною. Нашим чоловікам, присутнім тут, ця інформація особливо стане в нагоді. Бо я впевнений, що вони візьмуть у ній участь", - заявив підполковник, який називає себе "воїном Христовим Антонієм", повідомляє "Наша Нива".
Маньшин заявив, що пройшов дві війни в Чечні, брав участь у подіях на Донбасі, "засвітився" і в Сирії. При цьому свої дії тероризмом не вважає. І взагалі, запевнив він, такого поняття, як "тероризм", нібито не існує.
"Світового тероризму не існує. Не вірте в цей міф, який поширюють ЗМІ! Тероризм придумали американці і британці, щоб швидше почати Третю світову війну, щоб знищити Росію", - упевнений він.
Нагадаємо, що у новому навчальному році освітнім організаціям Краснодарського краю рекомендовано в усіх шкільних класах щотижня проводити "інформаційні п'ятихвилинки". Школярів, можливо, змусять переповідати новини "Первого канала".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа