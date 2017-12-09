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У Білорусі російський підполковник закликає православних долучитися до "війни за святу Русь"

Військовий каже, що тероризм придумали американці і британці, щоб швидше почати Третю світову війну та знищити Росію
У Свято-Єлизаветинському жіночому монастирі Мінська в неділю, 10 вересня, відбулася пропагандистська лекція підполковника російської військової розвідки ГРУ Антона Маньшина.
У Білорусі російський підполковник закликає православних долучитися до "війни за святу Русь" Фото: Наша Нива

"Незабаром на нашу Батьківщину, яка називається Свята Русь - без поділу на Білу, Малу і Велику, - чекає серйозне випробування війною. Нашим чоловікам, присутнім тут, ця інформація особливо стане в нагоді. Бо я впевнений, що вони візьмуть у ній участь", - заявив підполковник, який називає себе "воїном Христовим Антонієм", повідомляє "Наша Нива".

Маньшин заявив, що пройшов дві війни в Чечні, брав участь у подіях на Донбасі, "засвітився" і в Сирії. При цьому свої дії тероризмом не вважає. І взагалі, запевнив він, такого поняття, як "тероризм", нібито не існує.

"Світового тероризму не існує. Не вірте в цей міф, який поширюють ЗМІ! Тероризм придумали американці і британці, щоб швидше почати Третю світову війну, щоб знищити Росію", - упевнений він.

Нагадаємо, що у новому навчальному році освітнім організаціям Краснодарського краю рекомендовано в усіх шкільних класах щотижня проводити "інформаційні п'ятихвилинки". Школярів, можливо, змусять переповідати новини "Первого канала".

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12 09 2017 09:38
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