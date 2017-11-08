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У Білорусі російський священик хотів вивезти двох дівчат у Росію для заняття проституцією

Тепер йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років
Слідчий комітет Білорусі звинуватив священика Російської православної церкви (РПЦ), який намагався вивезти двох білоруських дівчат у Санкт-Петербург для заняття проституцією.
У Білорусі російський священик хотів вивезти двох дівчат у Росію для заняття проституцією Фото: rawstory.com

Священика звинуватили за частиною 1 статті 14, частини 2 статті 171 КК Білорусі (замах на злочин, використання заняття проституцією іншою особою, поєднане з вивезенням за межі держави особи для заняття проституцією).

Його помістили під варту, і йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на СК Білорусі.

Священика затримали у Вітебську на початку тижня. Його підозрюють у спробі вивезти жінок у Санкт-Петербург як "живий товар". Як повідомляють у матеріалах справи, житель Ленінградської області, 1978 року народження, перебуваючи на території Вітебська, умовляв, обіцяв і намагався організувати вивезення в Санкт-Петербург для заняття проституцією двох жительок Вітебська.

3 серпня його затримали співробітники органів внутрішніх справ. Разом з ним затримали 20-річну і 30-річну дівчат. Затримання пройшло в районі автовокзалу в Вітебську в момент посадки в автобус, який прямував до Петербурга.

Заступник голови синодального Відділу зі взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кипшидзе того ж дня заявив, що затриманим виявився священик Микола Кірєєв і на час слідства йому буде заборонено служіння.

Нагадаємо, що харківський священик Української православної церкви Московського патріархату Олександр Каневський виявився любителем сексуальних розваг з "жрицями кохання" і шанувальником різних збочень.

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11 08 2017 18:16
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