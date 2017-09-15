У Білорусі розповіли, коли росіяни заберуть свої війська після "Захід-2017"
Про це заявив керівник департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі генерал-майор Олег Воїнов, повідомляє “Радіо Свобода”.
“Жодних інших навчань у цей період на території Білорусі проводитися не буде. А після їхнього закінчення у термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка Збройних сил Республіки Білорусь повернуться у пункти постійної дислокації, а військові частини та підрозділи Збройних сил Росії залишать територію Білорусі”, - сказав він.
Воїнов також наголосив, що цьогорічні навчання навмисно віддалені від суміжних територій з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, що вони мають мирний характер і будуть завершені вчасно.
Нагадаємо, Росія та Білорусь у четвер, 14 вересня, розпочали спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.
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