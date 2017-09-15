У Білорусі розповіли, коли росіяни заберуть свої війська після "Захід-2017"

У міноборони країни переконують, що жодних інших навчань у цей період на території Білорусі проводитися не буде

У білоруському Міноборони запевняють, що росіяни виведуть свої війська з території Білорусі до 30 вересня.

Про це заявив керівник департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі генерал-майор Олег Воїнов, повідомляє “Радіо Свобода”.

“Жодних інших навчань у цей період на території Білорусі проводитися не буде. А після їхнього закінчення у термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка Збройних сил Республіки Білорусь повернуться у пункти постійної дислокації, а військові частини та підрозділи Збройних сил Росії залишать територію Білорусі”, - сказав він.

Воїнов також наголосив, що цьогорічні навчання навмисно віддалені від суміжних територій з Україною, Литвою, Латвією і Польщею, що вони мають мирний характер і будуть завершені вчасно.

Нагадаємо, Росія та Білорусь у четвер, 14 вересня, розпочали спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.